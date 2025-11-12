Логотип РИА URA.RU
Директор Кадышевой озвучил подробности о ее самочувствии

Надежда Кадышева готовится к концерту в «Лужниках» в 2025 году
12 ноября 2025 в 22:48
Народная артистка увеличила гонорары до 20 миллионов рублей благодаря новой волне популярности среди молодой аудитории

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Концертный директор ансамбля «Золотое кольцо» опроверг информацию об ухудшении здоровья народной артистки России Надежды Кадышевой. По его словам, певица находится в прекрасной физической форме и самостоятельно проводит все концерты.

«Информации об ухудшении здоровья Надежды Никитичны нет. Она чувствует себя прекрасно, ни на что не жалуется. Очередные домыслы СМИ», — заявил концертный директор коллектива в интервью изданию «Абзац». Он подчеркнул, что артистка лично участвует во всех выступлениях.

В период новой волны популярности ансамбль «Золотое кольцо» объявил о планах выступить на столичном стадионе «Лужники» в 2025 году. Концерт должен собрать до 81 тысячи зрителей, что свидетельствует о растущем интересе к творчеству коллектива.

За последние месяцы Кадышева значительно повысила гонорары за выступления. Согласно данным источника, сейчас артистка получает 20 миллионов рублей за один концерт, что почти в пять раз превышает предыдущие ставки. Несмотря на активную концертную деятельность, народная артистка отказалась от выступлений в новогодние праздники. Причины этого решения не уточняются, однако представители коллектива подтверждают сохранение напряженного графика гастролей на следующий год.

