Президент Финляндии Стубб: Европа восстановит диалог с Россией

12 ноября 2025 в 23:01
По словам президента Финляндии, для посредничества в мирном процессе необходимы выдержка и терпение

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Диалог с президентом России Владимиром Путиным будет восстановлен. Об этом на выступлении в Северном Сао заявил президент Финляндии Александр Стубб.

«В какой-то момент, в каком-то формате диалог обязательно будет восстановлен. На собственном опыте я понял, что не обо всех переговорах и каналах влияния стоит говорить публично», — передает слова президента финская телерадиокомпания Yle. Он также отметил, что любые контакты с Россией должны вестись согласованно, а цели переговоров — обсуждаться совместно.

Экс-президент Финляндии Саули Ниинисте ранее высказывался о необходимости прямого диалога Европы с Владимиром Путиным. В интервью Yle он отметил, что Европа должна следовать примеру Дональда Трампа и вести переговоры с российским лидером. Однако эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Председатель комитета по международным делам Госдумы Алексей Пушков назвал ее «слишком поздним пробуждением» и отметил, что влияние ЕС уже ослабло.

Ранее некоторые страны ЕС, включая Финляндию, приостановили выдачу туристических виз для россиян. Въезд туристов из России в эти страны закрыт даже при наличии действующей шенгенской визы.

