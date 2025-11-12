Курганский школьник спас женщину от агрессора и получил награду

Школьник из Курганской области предотвратил преступление по дороге на учебу Фото: Илья Московец © URA.RU

Курганский школьник спас женщину от агрессора, предотвратив страшное преступление. Ученик девятого класса Камаганской школы Куртамышского округа Александр Бывальцев случайно увидел, как мужчина избивает женщину, и вступился за нее. Об этом сообщили в местной полиции.

«Своими действиями юноша, возможно, предотвратил более тяжкое преступление. Спасибо ему за неравнодушие и активную гражданскую позицию. Благодарим за достойное и правильное воспитание Александра его родителей и весь педагогический коллектив Камаганской школы», — отметили в полиции.

По данным правоохранительных органов, школьник побежал домой за спортивной формой перед уроком физкультуры, когда заметил происшествие: агрессивный мужчина возле одного из домов избивал женщину поленом. Юноша не остался в стороне и вмешался в ситуацию. Позднее на шум выбежала соседка. Потерпевшая написала заявление в полицию.

На торжественной линейке, прошедшей в стенах сельской школы, сотрудники полиции вручили Александру Бывальцеву Благодарственное письмо и подарок. Они отметили смелость и неравнодушие молодого человека.