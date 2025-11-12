Подсчитаны расходы россиян на шиномонтаж осенью

Октябрьский снегопад вызвал ажиотажный спрос на шиномонтаж в северных регионах, где записи в автосервисы были расписаны на несколько дней вперед Фото: Илья Московец © URA.RU

Осенний сезон шиномонтажа в России показал значительный рост среднего чека — автомобилисты потратили на переобувку и сопутствующие услуги в среднем по 11 646 рублей. Такие данные приводят аналитики международной сети автосервисов Fit Service по итогам октября 2025 года.

«В этом году стоимость шиномонтажа в нашей сети выросла незначительно, на 3−5%, что соответствует уровню инфляции в стране», — пояснил технический директор Fit Service Никита Родионов, передает проект Авто Mail. Он отметил, что ранний снегопад в начале октября вызвал ажиотажный спрос в северных регионах России.

Наибольшую активность проявили автовладельцы Сибири, Урала, Дальнего Востока и Северо-Запада, где сезон завершился уже к ноябрю. В европейской части страны спрос продолжает расти, при этом водители планируют визиты в автосервисы более планомерно. Количество обращений за шиномонтажом в сентябре увеличилось на 26% по сравнению с прошлым годом, а в октябре — на 10%. Параллельно клиенты стали чаще заказывать дополнительные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей.

