Подсчитаны расходы россиян на шиномонтаж осенью

Средний чек за шиномонтаж в России вырос на 10% осенью 2025 года
12 ноября 2025 в 22:56
Октябрьский снегопад вызвал ажиотажный спрос на шиномонтаж в северных регионах, где записи в автосервисы были расписаны на несколько дней вперед

Фото: Илья Московец © URA.RU

Осенний сезон шиномонтажа в России показал значительный рост среднего чека — автомобилисты потратили на переобувку и сопутствующие услуги в среднем по 11 646 рублей. Такие данные приводят аналитики международной сети автосервисов Fit Service по итогам октября 2025 года.

«В этом году стоимость шиномонтажа в нашей сети выросла незначительно, на 3−5%, что соответствует уровню инфляции в стране», — пояснил технический директор Fit Service Никита Родионов, передает проект Авто Mail. Он отметил, что ранний снегопад в начале октября вызвал ажиотажный спрос в северных регионах России.

Наибольшую активность проявили автовладельцы Сибири, Урала, Дальнего Востока и Северо-Запада, где сезон завершился уже к ноябрю. В европейской части страны спрос продолжает расти, при этом водители планируют визиты в автосервисы более планомерно. Количество обращений за шиномонтажом в сентябре увеличилось на 26% по сравнению с прошлым годом, а в октябре — на 10%. Параллельно клиенты стали чаще заказывать дополнительные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Средняя стоимость шиномонтажа четырех колес достигла 7 160 рублей, что на 9% выше показателей прошлого года. Наибольшей популярностью пользуются колеса диаметром 18 и 19 дюймов — спрос на обслуживание резины R19 вырос на 33%. Владельцы кроссоверов и минивэнов стали обращаться в автосервисы на 30% чаще. Пик сезона пришелся на 8-11 октября, когда записи в северных регионах были расписаны на несколько дней вперед.

