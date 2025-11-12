В Москве женщина забила своего сына молотком, а затем пыталась покончить с собой
В Москве 37-летняя мать обвиняется в убийстве своего ребенка
В Москве женщина забила молотком своего ребенка, после чего попыталась свести счеты с жизнью. Об этом сообщают правоохранительные органы.
«На западе Москвы женщина убила своего шестилетнего сына. После этого она пыталась покончить с собой», — пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Трагедия произошла вечером на улице Академика Анохина. Мать до смерти забила мальчика молотком и заколола ножом, после чего попыталась лишить жизни и себя. На месте работают следователи. Дело взяли на контроль столичные следком и прокуратура. В отношении 37-летней женщины возбуждено уголовное дело, она обвиняется в убийстве. Сейчас она находится в больнице.
Ранее подобные случаи фиксировались в разных регионах России. В Нижнем Тагиле мать выбросила своего сына на лавочку. В поселке Свободном Свердловской области роженица закопала своего ребенка в снегу. Следственные органы сообщают, что женщины убивали младенцев в состоянии раздражения или депрессии.
