В Москве женщина забила своего сына молотком, а затем пыталась покончить с собой

В Москве женщина забила молотком своего ребенка, после чего попыталась свести счеты с жизнью. Об этом сообщают правоохранительные органы.

«На западе Москвы женщина убила своего шестилетнего сына. После этого она пыталась покончить с собой», — пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Трагедия произошла вечером на улице Академика Анохина. Мать до смерти забила мальчика молотком и заколола ножом, после чего попыталась лишить жизни и себя. На месте работают следователи. Дело взяли на контроль столичные следком и прокуратура. В отношении 37-летней женщины возбуждено уголовное дело, она обвиняется в убийстве. Сейчас она находится в больнице.

