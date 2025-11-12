Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

В Москве женщина забила своего сына молотком, а затем пыталась покончить с собой

12 ноября 2025 в 23:03
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Москве 37-летняя мать обвиняется в убийстве своего ребенка

В Москве 37-летняя мать обвиняется в убийстве своего ребенка

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Москве женщина забила молотком своего ребенка, после чего попыталась свести счеты с жизнью. Об этом сообщают правоохранительные органы.

«На западе Москвы женщина убила своего шестилетнего сына. После этого она пыталась покончить с собой», — пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Трагедия произошла вечером на улице Академика Анохина. Мать до смерти забила мальчика молотком и заколола ножом, после чего попыталась лишить жизни и себя. На месте работают следователи. Дело взяли на контроль столичные следком и прокуратура. В отношении 37-летней женщины возбуждено уголовное дело, она обвиняется в убийстве. Сейчас она находится в больнице.

Продолжение после рекламы

Ранее подобные случаи фиксировались в разных регионах России. В Нижнем Тагиле мать выбросила своего сына на лавочку. В поселке Свободном Свердловской области роженица закопала своего ребенка в снегу. Следственные органы сообщают, что женщины убивали младенцев в состоянии раздражения или депрессии. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал