Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Туристку, оставившую маленькую дочь отеле Бангкока, задержали во Владивостоке

12 ноября 2025 в 23:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ребенка временно разместили в детском доме

Ребенка временно разместили в детском доме

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Во Владивостоке задержали туристку, которая оставила четырехлетнюю дочь без присмотра в номере отеля в Бангкоке. Женщину депортировали из Таиланда, сейчас она находится в отделении полиции.

«Туристку, оставившую свою дочь без присмотра в номере отеля в Бангкоке, задержали в аэропорту Владивостока и отправили в МВД. Власти Таиланда депортировали женщину за оставление ребенка в опасности», — сообщает ТАСС.

Отмечается, что девочку временно поместили в детский дом, после чего бабушка увезла ее на родину. В настоящее время мать девочки находится в отделении полиции, ведутся проверочные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал