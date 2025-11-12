Туристку, оставившую маленькую дочь отеле Бангкока, задержали во Владивостоке
Ребенка временно разместили в детском доме
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Во Владивостоке задержали туристку, которая оставила четырехлетнюю дочь без присмотра в номере отеля в Бангкоке. Женщину депортировали из Таиланда, сейчас она находится в отделении полиции.
«Туристку, оставившую свою дочь без присмотра в номере отеля в Бангкоке, задержали в аэропорту Владивостока и отправили в МВД. Власти Таиланда депортировали женщину за оставление ребенка в опасности», — сообщает ТАСС.
Отмечается, что девочку временно поместили в детский дом, после чего бабушка увезла ее на родину. В настоящее время мать девочки находится в отделении полиции, ведутся проверочные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
