Нарколог оценил эффективность полного запрета алкоголя в Новый год

Врач-нарколог Марат Сараев оценил потенциальные последствия полного запрета продажи алкоголя в России в период новогодних праздников. Эксперт отметил существующие региональные ограничения как достаточную меру и предупредил о рисках введения «сухого закона».

«Если полностью запрещать продажу алкоголя в выходные дни, то это вызовет возмущение не только среди зависимых, но и среди обычных людей», — заявил Сараев в интервью «Ридусу». Он подчеркнул, что зависимые люди всегда найдут способы приобрести спиртное на черном рынке.

Сараев указал на опасность роста неконтролируемой продажи суррогатного алкоголя в случае введения жестких ограничений. По его мнению, это может привести к массовым отравлениям и увеличению стоимости нелегального спиртного. Нарколог также отметил, что существующие региональные нормы, ограничивающие время продажи алкоголя, являются сбалансированной мерой. Они позволяют снизить доступность спиртного без создания почвы для развития черного рынка.

