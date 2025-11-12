Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

Захарова поделилась с украинцами данными о сорванной сделке по пленным

12 ноября 2025 в 23:10
Захарова: Киевский режим вновь соврал при обмене пленными

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Киевский режим не выполнил свои обязательства по обмену пленными, несмотря на четкие предложения со стороны России. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. 

«Киевский режим не выполнил свои обязательства: из 1200 оговоренных человек обмен произведен менее чем на 30%. Граждане Украины должны быть в курсе данной ситуации», — написала Захарова в своем telegram-канале. 

Захарова отметила, что представитель украинского МИД  Сергей Кислица выразил недовольство отсутствием «творческих дискуссий» в ходе переговоров с Россией и  подтвердила, что намерения вести подобные дискуссии изначально не было. Она отметила, что российская сторона выдвинула «конкретные предложения», в том числе касающиеся обмена пленными.

Ранее первый заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица в комментарии для издания The Times сообщил, что из-за отсутствия ощутимого прогресса мирные переговоры между Россией и Украиной не будут проводиться до конца года. Он отметил, что переговоры были приостановлены, практически не принеся результатов.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

