Захарова поделилась с украинцами данными о сорванной сделке по пленным

Захарова: Киевский режим вновь соврал при обмене пленными Фото: Роман Наумов © URA.RU

Киевский режим не выполнил свои обязательства по обмену пленными, несмотря на четкие предложения со стороны России. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Киевский режим не выполнил свои обязательства: из 1200 оговоренных человек обмен произведен менее чем на 30%. Граждане Украины должны быть в курсе данной ситуации», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Захарова отметила, что представитель украинского МИД Сергей Кислица выразил недовольство отсутствием «творческих дискуссий» в ходе переговоров с Россией и подтвердила, что намерения вести подобные дискуссии изначально не было. Она отметила, что российская сторона выдвинула «конкретные предложения», в том числе касающиеся обмена пленными.

Продолжение после рекламы