Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Reuters: Vantage Drilling расторгла контракт с «Лукойл» по бурению скважин в Черном море

Vantage Drilling расторгла контракт с «Лукойл» по бурению скважин в Черном море
12 ноября 2025 в 23:17
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Исполнять соглашения между компаниями мешают западные санкции

Исполнять соглашения между компаниями мешают западные санкции

Фото: media.gazprom-neft.ru

Компания Vintage Drilling расторгла контракт с российской нефтегазовой компанией Лукойл по бурению скважин в Черном море. Об этом сообщает зарубежное информагентство.

«Компания Vantage Drilling расторгла контракт на бурение в следующем году. Он был заключен с находящейся под санкциями российской нефтяной компанией „Лукойл“ для разведки на ее румынском газовом месторождении Trident в Черном море», — сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

В компании Vintage Drilling добавили, что исполнению контракта помешали западные санкции. В условиях санкционного давления на «Лукойл» соблюдение заключенных соглашений оказалось незаконным.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал