Reuters: Vantage Drilling расторгла контракт с «Лукойл» по бурению скважин в Черном море

Компания Vintage Drilling расторгла контракт с российской нефтегазовой компанией Лукойл по бурению скважин в Черном море. Об этом сообщает зарубежное информагентство.

«Компания Vantage Drilling расторгла контракт на бурение в следующем году. Он был заключен с находящейся под санкциями российской нефтяной компанией „Лукойл“ для разведки на ее румынском газовом месторождении Trident в Черном море», — сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.