Песков: Россия надеется, что Трамп готов работать по урегулированию на Украине
Россия все еще хочет достичь урегулирования мирным путем
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что президент США Дональд Трамп еще готов способствовать урегулированию украинского кризиса. Об этом Песков заявил в интервью телеканалу CNN.
«Мы искренне надеемся, что президент Трамп все еще готов посодействовать дипломатическому и политическому урегулированию украинской проблемы», — отметил пресс-секретарь в интервью CNN. При этом Россия неоднократно заявляла о своей готовности продолжать переговоры.
В то же время замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил о приостановке Киевом мирных переговоров с Москвой. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что урегулирование на Украине остается для России приоритетом. Он напомнил, что весной по инициативе президента России Владимира Путина были возобновлены прямые переговоры между российской и украинской сторонами. В Стамбуле уже состоялись три раунда переговоров, в ходе которых удалось добиться определенных успехов в сфере гуманитарных вопросов. Речь идет об обменах военнопленными и удерживаемыми лицами, а также о возвращении тел погибших. Помимо этого, участники переговоров изложили свои позиции относительно условий завершения конфликта.
