Песков: России и США нужно развить партнерство, есть блестящие перспективы

России и США важно улучшить свои взаимоотношения, есть хорошие перспективы для совместной работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы должны улучшить наши двусторонние отношения... Мы должны открыть новые возможности для торговли и экономического сотрудничества», — отметил пресс-секретарь президента РФ в интервью CNN. Он также указал на то, что у отношений России и США есть блестящие перспективы, но в настоящее время стороны теряют время и деньги.