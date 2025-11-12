Песков: России и США нужно развить партнерство, есть блестящие перспективы
Песков заявил, что пока что страны теряют время и деньги
Фото: Роман Наумов © URA.RU
России и США важно улучшить свои взаимоотношения, есть хорошие перспективы для совместной работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы должны улучшить наши двусторонние отношения... Мы должны открыть новые возможности для торговли и экономического сотрудничества», — отметил пресс-секретарь президента РФ в интервью CNN. Он также указал на то, что у отношений России и США есть блестящие перспективы, но в настоящее время стороны теряют время и деньги.
Пресс-секретарь президента также выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп сохраняет готовность способствовать дипломатическому и политическому разрешению украинского кризиса. Россия все еще привержена принципам мирного урегулирования конфликта.
