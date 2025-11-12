Небо над Ямалом озарило северное сияние. Фото, видео
Кадрами авроры поелился и глава округа в соцсети
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
Поздно вечером 12 ноября жители разных уголков Ямала наблюдали в небе красочное северное сияние. Обратил внимание жителей региона на аврору и глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.
«Земляки, головы вверх — сегодня над нами одно из самых ярких сияний. Невероятно красиво!» — поделился Артюхов в своем telegram-канале.
Рождение авроры начинается за 150 миллионов километров от нас — на Солнце. Северное сияние — это свечение воздуха, которое возникает, когда частицы с Солнца сталкиваются с Земной атмосферой.
Северное сияние 12 ноября наблюдали ямальцы
