Природа

Небо над Ямалом озарило северное сияние. Фото, видео

12 ноября 2025 в 23:24
Кадрами авроры поелился и глава округа в соцсети

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Поздно вечером 12 ноября жители разных уголков Ямала наблюдали в небе красочное северное сияние. Обратил внимание жителей региона на аврору и глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Земляки, головы вверх — сегодня над нами одно из самых ярких сияний. Невероятно красиво!» — поделился Артюхов в своем telegram-канале.

Рождение авроры начинается за 150 миллионов километров от нас — на Солнце. Северное сияние — это свечение воздуха, которое возникает, когда частицы с Солнца сталкиваются с Земной атмосферой.

Северное сияние 12 ноября наблюдали ямальцы

Фото: telegram-канал Администрации Шурышкарского района

