Shot: оторвавшая мальчику пальцы взрывчатка была замаскирована под инструмент

12 ноября 2025 в 23:39
Ребенок шел на тренировку и увидел деньги рядом с детской площадкой

Фото: Илья Московец © URA.RU

Взрывное устройство, оторвавшее пальцы ребенку в Красногорске, было замаскировано под инструмент для автомехаников. Оно было изготовлено вручную.

«Устройство представляло собой железный цилиндр для автомобильных работ или в качестве промышленного инструмента. Оно было изготовлено кустарным способом и начинено поражающими элементами. На корпусе разместили купюру в десять рублей, сработавшую как приманка», — сообщает telegram-канал Shot.

Инцидент произошел 11 ноября на улице Пионерской в Красногорске. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, назначены экспертизы, ведутся следственные действия для установления всех деталей инцидента.

