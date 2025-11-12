Штатный инженер, аварийка, офис: ГЖИ разъяснила новые требования к курганским управкомпаниям в 2026 году

Одно из новых лицензионных требований к курганским управкомпаниям в 2026 году - штатный инженер Фото: Роман Наумов © URA.RU

С осени 2026 года курганские управляющие компании должны будут соответствовать новым лицензионным требованиям. В их числе — наличие офиса для приема клиентов, аварийная служба, штатный инженер и другие. О грядущих изменениях сообщила Госжилинспекция Курганской области.

«С 1 сентября 2026 года вступят в силу изменения в Жилищный кодекс РФ. Планируется следующее: офис управляющей компании должен быть оснащен оборудованием для приема граждан и иметь возможность обработки документов, для этого будут сформированы требования к помещениям и рабочим местам. Штат УК должен будет содержать инженера, имеющего среднее техническое образование и стаж релевантной работы, а также бухгалтера с профильным образованием и опытом работы по учету платежей за жилищно-коммунальные услуги», — сообщает Госжилинспекция Курганской области.

Кроме этого, по данным ведомства, будут установлены требования по формированию аварийно-диспетчерской службы. Она должна быть укомплектована персоналом и необходимым специализированным техническим оборудованием.

