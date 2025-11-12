Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Бастрыкин потребовал отчет по делу о ДТП в Челябинской области

12 ноября 2025 в 23:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Глава СКР поручил доложить о расследовании ДТП в Челябинской области

Глава СКР поручил доложить о расследовании ДТП в Челябинской области

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель СКР поручил предоставить ему отчет о ходе расследования аварии в Челябинской области, в которой пострадали пассажиры маршрутного такси, включая ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Инцидент произошел на 170-м километре автодороги Чебаркуль-Магнитогорск, где столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате ДТП медицинская помощь потребовалась четырем пассажирам маршрутки, среди которых есть несовершеннолетний ребенок. Глава ведомства потребовал от исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по Челябинской области Константина Правосудова доложить о всех установленных в ходе расследования обстоятельствах», — отмечает Следственный комитет в своем telegram-канале.

По факту случившегося региональное управление СК возбудило уголовное дело. Следователи проверяют водителя маршрутки по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал