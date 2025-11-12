Бастрыкин потребовал отчет по делу о ДТП в Челябинской области
Глава СКР поручил доложить о расследовании ДТП в Челябинской области
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Председатель СКР поручил предоставить ему отчет о ходе расследования аварии в Челябинской области, в которой пострадали пассажиры маршрутного такси, включая ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Инцидент произошел на 170-м километре автодороги Чебаркуль-Магнитогорск, где столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате ДТП медицинская помощь потребовалась четырем пассажирам маршрутки, среди которых есть несовершеннолетний ребенок. Глава ведомства потребовал от исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по Челябинской области Константина Правосудова доложить о всех установленных в ходе расследования обстоятельствах», — отмечает Следственный комитет в своем telegram-канале.
По факту случившегося региональное управление СК возбудило уголовное дело. Следователи проверяют водителя маршрутки по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
