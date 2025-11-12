Логотип РИА URA.RU
Песков: опасно говорить о взаимном ядерном сдерживании

13 ноября 2025 в 00:00
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об опасности ядерной риторики и разговорах о взаимном сдерживании. В то же время, по его мнению, ядерное оружие — это хорошая вещь для поддержания мира.

«Ядерная риторика всегда опасна. С одной стороны, ядерное оружие — это хорошая вещь для поддержания мира с точки зрения взаимного сдерживания, но с другой стороны, даже говорить об этом опасно», — рассказал Песков в интервью телеканалу CNN.

В контексте разговоров о взаимном сдерживании Песков добавил, что Россия предпочла бы не говорить об этом лишний раз. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о том, какие решения по ядерным испытаниям в России приняты на высшем уровне.

