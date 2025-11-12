Песков: опасно говорить о взаимном ядерном сдерживании

Россия предпочла бы не говорить о взаимном ядерном сдерживании Фото: Роман Наумов © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об опасности ядерной риторики и разговорах о взаимном сдерживании. В то же время, по его мнению, ядерное оружие — это хорошая вещь для поддержания мира.

«Ядерная риторика всегда опасна. С одной стороны, ядерное оружие — это хорошая вещь для поддержания мира с точки зрения взаимного сдерживания, но с другой стороны, даже говорить об этом опасно», — рассказал Песков в интервью телеканалу CNN.