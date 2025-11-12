Народные приметы на 14 ноября: как не навлечь беду на Кузьминки
Приметы и поверья 14 ноября
Фото: Максим Егоров © URA.RU
Каждый год 14 ноября в народном календаре отмечают Кузьминки. В церковной традиции дата совпадает с днем памяти святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана. Они никогда не брали плату за свои услуги, за что и получили прозвище «бессребреники». Подробнее о традициях и приметах этого дня — в материале URA.RU.
Народные традиции и обряды 14 ноября
На Руси Кузьминки считались девичьим праздником, широко отмечавшимся среди молодежи. В этот день устраивали куриные именины, готовили куриную лапшу и другие блюда из птицы, варили пиво и накрывали обильный праздничный стол.
Девушки на выданье становились хозяйками избы, угощали гостей и организовывали веселые застолья с песнями, танцами и играми. Часто, по старинному обычаю, на праздник «похищали» продукты у соседей — это считалось шалостью и не наказывалось, так как все знали о традиции.
Главная традиция дня — чествование святых Космы и Дамиана как покровителей ремесел и семейного очага
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Кузнецам в этот день работать было запрещено, а женщины садились за рукоделие и прядение, чтобы успеть подготовить теплые вещи к зиме. В деревнях кормили дворового духа, следившего за скотом, и, если он был злым, проводили обряд с лошадью и помелом, чтобы успокоить его.
Особое внимание уделялось домашней птице. На куриные именины богачи передавали кур своим родственникам, а крестьяне приносили птиц в дар помещицам, получая в ответ ленточки.
Кур считали талисманами, их кормили овсом и не убивали, а яйца использовали как целебные
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Застолья сопровождались куриной лапшой и пивом, которое варили заранее, а завершением праздника нередко становились «посиделки» до утра с песнями, играми и ухаживаниями за молодыми людьми.
Приметы Иванова дня
По погоде на Кузьминки предсказывали наступление зимы и будущий урожай:
- Теплый день сулил мягкую зиму, а морозный — суровую.
- Снег предвещал весеннее половодье.
- Если деревья еще не сбросили листву, год будет скудным на урожай.
- Куры, не прячась от дождя, предсказывали затяжную непогоду, а петух, стоящий на одной ноге, — скорый мороз.
Грязь на дорогах намекала на оттепели до декабря
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Чего нельзя делать 14 ноября
Существовали на Кузьминки и строгие запреты:
- Решать семейные или любовные конфликты — это грозило ссорами и разладами.
- Устраивать свадьбы, помолвки и свидания, чтобы не накликать несчастье.
- Выбрасывать куриные кости, сердечки и скорлупу — к болезням.
- Смотреть беднякам в глаза — считалось, что можно получить сглаз.
- Оставлять окна и двери открытыми ночью опасно для девушек: могли лишиться красоты.
Крупные покупки могли привести к финансовым трудностям
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.