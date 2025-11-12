Полтавскую область отключили от энергосистемы Украины

В Полтавской области прекратилась подача электроэнергии Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Полтавская область была отключена от единой энергосистемы Украины после повреждения энергетических объектов. Отключение привело к невозможности обеспечения потребителей электроэнергией. Об этом сообщила компания «Полтаваоблэнерго».

«Из-за форс-мажорных обстоятельств 8 ноября 2025 года в связи с военными действиями предприятие утратило возможность получать электроэнергию от единой энергетической системы. Это сделало невозможным выполнять обязательства перед потребителями в установленные сроки», — указано в сообщении «Полтаваоблэнерго».

Выполнение договоров на распределение электроэнергии отложено до восстановления поврежденных сетей и возобновления работы энергосистемы. Также сообщалось о массированных ударах по объектам украинского газо-энергетического комплекса, серьезных повреждениях ТЭС ДТЭК, остановке работы всех государственных ТЭС «Центрэнерго» и блэкаутах в Кременчуге и Горишних Плавнях.

