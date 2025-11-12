Боец ВС России собрал мегабомбу и отбил с ней шахту Матроны в зоне СВО

Сослуживцы засевших на шахте украинцев активно атаковали российских бойцов с помощью дронов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Российский боец с позывным Чахлый уничтожил укрытие ВСУ на шахте имени святой Матроны Московской с помощью собственноручно собранной «мегабомбы». Об этом рассказал военкор Дмитрий Кулько.

По данным журналиста, российский штурмовик вместе с товарищем Вахой приблизился к позиции ВСУ на расстояние 10 метров. Противник укрывался в бункере, заваленном грудой камней. «Мы набросали взрывчатки туда больше 80 килограмм. А то, может, и за 100, мы не считали», — отметил Ваха.

Однако попытки никакого результата не принесли. Тогда Чахлый добыл с затопленного ледяной водой дна шахты тротил, с помощью которого ВСУ планировали подорвать здание на случай отхода. О запасах рассказали пленные украинцы, ранее защищавшие шахту.

После того как «мегабомба», собранная из всей найденной взрывчатки была заброшена в укрытие, двое из трех военных ВСУ были уничтожены. Последний противник попытался сбежать ночью, но был ликвидирован Чахлым.