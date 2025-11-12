На матч Россия — Перу пришли 45 тысяч человек

Более 45 тысяч зрителей посетили товарищеский матч между сборными России и Перу Фото: Илья Московец © URA.RU

На матч между сборными России и Перу в Санкт-Петербурге пришло более 45 тысяч зрителей. Об этом сообщает телеканал RT.

«Товарищеский матч между сборными России и Перу проходит на стадионе „Газпром Арена“. Посмотреть на игру пришло 45 тысяч 536 любителей футбола», — заявляет RT.

В ходе товарищеского матча Александр Головин вывел российскую команду вперед, забив гол на 18-й минуте. Однако на 82-й минуте Алекс Валера сумел сравнять счет. По итогам игры была зафиксирована ничья — 1:1.

