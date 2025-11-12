Логотип РИА URA.RU
На матч Россия — Перу пришли 45 тысяч человек

13 ноября 2025 в 00:12
Более 45 тысяч зрителей посетили товарищеский матч между сборными России и Перу

Фото: Илья Московец © URA.RU

На матч между сборными России и Перу в Санкт-Петербурге пришло более 45 тысяч зрителей. Об этом сообщает телеканал RT.

«Товарищеский матч между сборными России и Перу проходит на стадионе „Газпром Арена“. Посмотреть на игру пришло 45 тысяч 536 любителей футбола», — заявляет RT

В ходе товарищеского матча Александр Головин вывел российскую команду вперед, забив гол на 18-й минуте. Однако на 82-й минуте Алекс Валера сумел сравнять счет. По итогам игры была зафиксирована ничья — 1:1.

В ноябре сборная России по футболу запланировала проведение двух товарищеских матчей в рамках серии BetBoom. Игры пройдут против национальных команд Перу и Чили. 

