На матч Россия — Перу пришли 45 тысяч человек
Более 45 тысяч зрителей посетили товарищеский матч между сборными России и Перу
Фото: Илья Московец © URA.RU
На матч между сборными России и Перу в Санкт-Петербурге пришло более 45 тысяч зрителей. Об этом сообщает телеканал RT.
«Товарищеский матч между сборными России и Перу проходит на стадионе „Газпром Арена“. Посмотреть на игру пришло 45 тысяч 536 любителей футбола», — заявляет RT.
В ходе товарищеского матча Александр Головин вывел российскую команду вперед, забив гол на 18-й минуте. Однако на 82-й минуте Алекс Валера сумел сравнять счет. По итогам игры была зафиксирована ничья — 1:1.
В ноябре сборная России по футболу запланировала проведение двух товарищеских матчей в рамках серии BetBoom. Игры пройдут против национальных команд Перу и Чили.
