Путин встретился с ветераном СВО из Перми

Ветеран СВО доложил Путину о развитии адаптивного спорта в Прикамье Фото: Роман Наумов © URA.RU

Участник СВО из Перми Станислав Кобрусов встретился с президентом России Владимиром Путиным и доложил ему о развитии адаптивного спорта в Прикамье. Встреча произошла в Самаре в рамках XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Об этом сообщает ветеранская организация «Сила в братстве — 59».

«На днях в городе Самаре завершился XIII Международный спортивный форум „Россия — спортивная держава“. Наш земляк Станислав Кобрусов принял участие в продвижении адаптивного спорта и реабилитации ветеранов, получивших в ходе проведения СВО тяжелые ранения и увечья. Во время форума с ним встретился президент Российской Федерации Владимир Путин»,— сообщает организация на странице в соцсети «ВКонтакте».