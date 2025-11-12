Путин встретился с ветераном СВО из Перми
Ветеран СВО доложил Путину о развитии адаптивного спорта в Прикамье
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Участник СВО из Перми Станислав Кобрусов встретился с президентом России Владимиром Путиным и доложил ему о развитии адаптивного спорта в Прикамье. Встреча произошла в Самаре в рамках XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Об этом сообщает ветеранская организация «Сила в братстве — 59».
«На днях в городе Самаре завершился XIII Международный спортивный форум „Россия — спортивная держава“. Наш земляк Станислав Кобрусов принял участие в продвижении адаптивного спорта и реабилитации ветеранов, получивших в ходе проведения СВО тяжелые ранения и увечья. Во время форума с ним встретился президент Российской Федерации Владимир Путин»,— сообщает организация на странице в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что Станислав Кобрусов — активный член организаций «Боевое братство» и «Союз пограничников Прикамья», ветеран ПВ, участник СВО в составе ВДВ, кавалер ордена Мужества. Он получил тяжелое ранение в зоне спецоперации. По приглашению президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова Кобрусов принял участие в продвижении адаптивного спорта и реабилитации ветеранов. Во время форума Станислав Кобрусов доложил президенту РФ Владимиру Путину о развитии адаптивного спорта в Пермском крае.
