Курганскую школу после капремонта окропили святой водой

Курганскую школу №20 в городе Шадринске окропили святой водой после проведения капитального ремонта. Освящение помещений прошло по просьбе директора учебного заведения. Об этом сообщается в соцсетях.

«Клирик собора в честь Преображения Господня города Шадринска, преподаватель МБОУ СОШ №20 города Шадринска иерей Димитрий Юдин по просьбе директора совершил чин освящения внутренних помещений здания старшей школы после проведения капитального ремонта. По завершении чинопоследования священнослужитель окропил святой водой учебные классы», — сообщает telegram-канал «Шадринск».

Святой водой окропили также жилые и служебные помещения школы. Уточняется, что во время обряда священнослужителя сопровождали директор школы Оксана Бахарева и заместитель директора по воспитательной работе Наталья Ланцева.

