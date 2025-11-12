Курганскую школу после капремонта окропили святой водой
Фото: Илья Московец © URA.RU
Курганскую школу №20 в городе Шадринске окропили святой водой после проведения капитального ремонта. Освящение помещений прошло по просьбе директора учебного заведения. Об этом сообщается в соцсетях.
«Клирик собора в честь Преображения Господня города Шадринска, преподаватель МБОУ СОШ №20 города Шадринска иерей Димитрий Юдин по просьбе директора совершил чин освящения внутренних помещений здания старшей школы после проведения капитального ремонта. По завершении чинопоследования священнослужитель окропил святой водой учебные классы», — сообщает telegram-канал «Шадринск».
Святой водой окропили также жилые и служебные помещения школы. Уточняется, что во время обряда священнослужителя сопровождали директор школы Оксана Бахарева и заместитель директора по воспитательной работе Наталья Ланцева.
Освящение школы в Шадринске произошло на фоне реализации пилотного проекта губернатора Курганской области, в рамках которого 20 священнослужителей работают в школах региона советниками по воспитанию. Их задача — способствовать формированию у детей нравственной культуры и морально-этических ориентиров.
