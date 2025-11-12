Сборная России вничью сыграла матч с Перу

Россияне продлили беспроигрышную серию до 22 матчей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В товарищеском матче сборная России по футболу сыграла вничью с командой Перу. Игра завершилась со счетом 1:1. Встреча состоялась на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге.

«Сборная России по футболу сыграла вничью с перуанцами в товарищеском матче. В составе российской сборной гол забил Александр Головин и вывел команду вперед на 18-й минуте. У перуанцев отличился Алекс Валера», — передает ТАСС. С момента отстранения сборная России провела 22 матча, результаты которых учитывались в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Из них команда одержала 15 побед и 7 раз завершила игры вничью.