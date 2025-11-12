ЕС больше не даст Киеву обычные кредиты из-за проблем с финансовой устойчивостью
ЕС не хочет обременять себя расходами на Украину, опасаясь финансовых рисков
Евросоюз больше не даст Киеву обычные кредиты из-за проблем с финансовой устойчивостью. Украина сталкивается с серьезным дефицитом финансирования и существуют опасения относительно устойчивости ее долгов, считают в ЕС. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
«Мы продолжаем работу по поводу активов ЦБ РФ и наши обсуждения с бельгийскими властями, чтобы учесть их обеспокоенность, связанную с репарационным кредитом. Мы также рассматриваем другие варианты, однако следует помнить, что Украина сталкивается с серьезным дефицитом финансирования, а также есть опасения относительно устойчивости ее долгов. Мы не можем просто продолжать предоставлять обычные кредиты. Другие варианты, которые мы рассматриваем, возложат более значительное финансовое бремя на государства-члены ЕС», — заявил Валдис Домбровскис по итогам встречи глав минфинов стран ЕС.
ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ (около 300 млрд евро), из которых более 200 млрд находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. С января по сентябрь 2025 года ЕС перевел Украине 14 млрд евро из доходов от этих замороженных активов. В ответ на заморозку активов Россия ввела ограничения на вывод активов иностранных инвесторов из «недружественных» стран.
Ранее постоянные представители стран Евросоюза согласовали решение об использовании замороженных российских активов для предоставления Украине «репарационных кредитов». После одобрения Еврокомиссия приступит к разработке юридического механизма использования активов, однако этот процесс может занять несколько недель.
