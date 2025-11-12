ЕС больше не даст Киеву обычные кредиты из-за проблем с финансовой устойчивостью

ЕС не хочет обременять себя расходами на Украину, опасаясь финансовых рисков Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Евросоюз больше не даст Киеву обычные кредиты из-за проблем с финансовой устойчивостью. Украина сталкивается с серьезным дефицитом финансирования и существуют опасения относительно устойчивости ее долгов, считают в ЕС. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

«Мы продолжаем работу по поводу активов ЦБ РФ и наши обсуждения с бельгийскими властями, чтобы учесть их обеспокоенность, связанную с репарационным кредитом. Мы также рассматриваем другие варианты, однако следует помнить, что Украина сталкивается с серьезным дефицитом финансирования, а также есть опасения относительно устойчивости ее долгов. Мы не можем просто продолжать предоставлять обычные кредиты. Другие варианты, которые мы рассматриваем, возложат более значительное финансовое бремя на государства-члены ЕС», — заявил Валдис Домбровскис по итогам встречи глав минфинов стран ЕС.

ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ (около 300 млрд евро), из которых более 200 млрд находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. С января по сентябрь 2025 года ЕС перевел Украине 14 млрд евро из доходов от этих замороженных активов. В ответ на заморозку активов Россия ввела ограничения на вывод активов иностранных инвесторов из «недружественных» стран.

