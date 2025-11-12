В столице ХМАО появится 28-метровая стела. Фото
Открытие состоится 10 декабря
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Ханты-Мансийске на пересечении улиц Гагарина и Пискунова возводится новая 28-метровая стела в честь присвоения столице Югры звания «Город трудовой доблести». Об этом городские власти сообщили в соцсети.
В настоящее время идет установка памятника
«В Ханты-Мансийске устанавливают 28-метровую стелу „Город трудовой доблести“. Она весит около 12 тонн и находится на перекрестке улиц Гагарина и Пискунова. Монумент — дань уважения жителям окружной столицы, которые внесли неоценимый вклад в Великую Победу», — сообщается в telegram-канале мэрии окружной столицы.
Памятник будет облицован гранитом и современным стеклом. Также украшать его будет эффектная подсветка. Торжественное открытие запланировано на 10 декабря. Стела в Ханты-Мансийске станет 44-м по счету памятником, который установлен по аналогичному поводу в городах России.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!