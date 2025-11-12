В Оренбурге после пожара в доме эвакуировали более двухсот человек

К тушению пожара в Оренбурге привлечены 56 спасателей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Оренбурге во время пожара в многоквартирном доме в ходе эвакуации из горящего здания были выведены 220 человек. Об этом сообщает ГУ МЧС по области.

«Во время пожара загорелась кровля многоквартирного дома. В ходе эвакуации из здания были выведены 220 человек, в том числе 48 детей. Один человек получил травмы, пять человек были спасены», — пишет telegram-канал МЧС Оренбургской области.

По предварительным данным, площадь возгорания достигла тысячи квадратных метров. Для ликвидации пожара мобилизованы 56 человек и 22 единицы специальной техники.

