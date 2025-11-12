Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

В тамбовской авиагавани временно приостановили работу

Аэропорт Донское запретил прием рейсов для обеспечения безопасности
13 ноября 2025 в 00:59
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
тамбовский аэропорт временно прекратил работу

тамбовский аэропорт временно прекратил работу

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В тамбовском аэропорту введен запрет на выполнение перелетов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт ТАМБОВ (Донское). Введенные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности полетов», — объяснил представитель ведомства Артем Кореняко.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал