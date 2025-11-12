В тамбовской авиагавани временно приостановили работу
Аэропорт Донское запретил прием рейсов для обеспечения безопасности
13 ноября 2025 в 00:59
тамбовский аэропорт временно прекратил работу
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В тамбовском аэропорту введен запрет на выполнение перелетов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт ТАМБОВ (Донское). Введенные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности полетов», — объяснил представитель ведомства Артем Кореняко.
