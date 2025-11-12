Логотип РИА URA.RU
В ЯНАО двум подросткам грозит уголовный срок за угон автомобиля. Фото

13 ноября 2025 в 01:13
Подростки сел за руль пьянымии

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Аксарке (ЯНАО) в октябре 15-летний и 16-летний подростки угнали легковушку, но далеко уехать на ней не смогли. Юноши были пьяны и в скором времени оказались в кювете. Как сообщили в окружном Управлении СК РФ, против новоиспеченных угонщиков возбуждено уголовное дело.

Теперь юношам грозит уголовный срок за угон

Фото: telegram-канал СУ СК РФ по ХМАО-Югре


«Следственным отделом по Приуральскому району возбуждено уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, в октябре текущего года в Аксарке 15-летний и 16-летний подростки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили угон транспортного средства и допустили съезд в кювет», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Юноша, усевшийся за руль автомобиля — не имел водительского удостоверения. Автомобиль получил повреждения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется сбор доказательств.

