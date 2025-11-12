Логотип РИА URA.RU
Свердловский мэр получил награду от губернатора

13 ноября 2025 в 01:11
Всего от региона было подано более 400 заявок

Фото: Илья Московец © URA.RU

Нижний Тагил победил в региональном этапе Международной премии «Мы вместе». Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев.

«Мы представили программу поддержки добровольчества, и она получила высокую оценку», — рассказал Пинаев. Награду команде лично вручил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

На сегодняшний день в Нижнем Тагиле действует 25 волонтерских объединений в молодежной среде, 78 добровольческих отрядов в школах, ссузах и вузах, два «Добро Центра» и штаб помощи семьям военнослужащих. Также в городе проживает больше 27 тысяч добровольцев. Самую высокую оценку получили 25 проектов от Свердловской области. 

