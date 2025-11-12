Свердловский мэр получил награду от губернатора

Всего от региона было подано более 400 заявок

На сегодняшний день в Нижнем Тагиле действует 25 волонтерских объединений в молодежной среде, 78 добровольческих отрядов в школах, ссузах и вузах, два «Добро Центра» и штаб помощи семьям военнослужащих. Также в городе проживает больше 27 тысяч добровольцев. Самую высокую оценку получили 25 проектов от Свердловской области.