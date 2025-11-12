Трамп надушил мусульманского лидера Сирии своими духами со спиртом

Трамп подарил президенту Сирии и его жене духи собственной марки Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп подарил лидеру Сирии на переходный период Ахмеду аш-Шараа духи собственной марки, содержащие спирт, что недопустимо для мусульман. Во время вручения духов он побрызгал ими президента Сирии. Встреча двух лидеров состоялась в Белом доме, а видео со спиртовым парфюмом попало в соцсети.

«Мужской парфюм. Это лучшие духи! Сколько жен, одна?» — спросил Трамп сирийского президента, когда пшикал на него из флакона с духами, а затем предложил гостю взять одни духи для себя, а вторые — для жены.

Аш-Шараа в ответ подтвердил, что у него только одна супруга. И не стал возражать, что подобный подарок противоречит религиозным нормам мусульман.

Продолжение после рекламы

Согласно данным с сайта Tryasample, в составе парфюма Трампа содержится спирт. Этот сайт предоставляет услуги дегустации и декантации мужских, женских и унисекс ароматов. А подаренные президенту Сирии духи называются President Trump Victory для мужчин и Victory для женщин. Австралийский интернет-магазин PriceRiteMart тоже сообщает о содержании алкоголя во всех продуктах бренда Трампа.