Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Синоптик Леус: интенсивность магнитной бури опустилась до отметки «штиль»

13 ноября 2025 в 01:36
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Магнитная буря достигла уровня G4 и начинает ослабевать

Магнитная буря достигла уровня G4 и начинает ослабевать

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Магнитная буря, которая началась в ночь на 12 ноября и достигла уровня G4, ослабевает. Можно говорить о ее паузе или даже прекращении. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем telegram-канале.

«К настоящему моменту интенсивность возмущений магнитосферы Земли продолжает ослабевать, и с небольшой натяжкой можно говорить о паузе или даже о прекращении магнитной бури. Максимально сильными возмущения так и остались в самом начале бури», — отметил синоптик.

В связи с ослаблением магнитной бури также снизилась вероятность появления северных сияний, добавил Леус. Но два из них очевидцы успехи зафиксировать вчера в Курганской области и на Ямале.

Продолжение после рекламы

По данным мониторинга космической погоды ИПГ, степень возмущенности магнитного поля Земли измеряется по шкале из пяти уровней, где G5 — это «экстремально сильно», а G1 — «слабо». Сейчас фиксируется отметка «штиль».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал