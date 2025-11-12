Синоптик Леус: интенсивность магнитной бури опустилась до отметки «штиль»

Магнитная буря достигла уровня G4 и начинает ослабевать Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Магнитная буря, которая началась в ночь на 12 ноября и достигла уровня G4, ослабевает. Можно говорить о ее паузе или даже прекращении. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем telegram-канале.

«К настоящему моменту интенсивность возмущений магнитосферы Земли продолжает ослабевать, и с небольшой натяжкой можно говорить о паузе или даже о прекращении магнитной бури. Максимально сильными возмущения так и остались в самом начале бури», — отметил синоптик.

В связи с ослаблением магнитной бури также снизилась вероятность появления северных сияний, добавил Леус. Но два из них очевидцы успехи зафиксировать вчера в Курганской области и на Ямале.

Продолжение после рекламы