Над Крымом и двумя областями сбили шесть украинских дронов
13 ноября 2025 в 01:43
ПВО уничтожила шесть украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
«С 20.00 мск до 23.00 мск уничтожены шесть украинских дронов самолетного типа: четыре над Крымом, по одному над Курской и Орловской областями», — уточнили в военном ведомстве.
