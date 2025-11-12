Гражданин Узбекистана ударил приятеля палкой по голове Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени задержан гражданин Узбекистана, объявленный в международный розыск за то, что палкой ударил по голове своего соотечественника, отчего у последнего появились проблемы со здоровьем. Как сообщили в пресс-службе судебной системы региона, нарушитель будет находиться под стражей до момента его передачи на родину.

Нарушитель будет содержаться под стражей до момента передачи в Узбекистан Фото: telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области





«Ленинский районный суд города Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ойбека Б., 1983 года рождения. 7 мая 2025 года он ударил палкой по голове своего соотечественника, причинив ему телесные повреждения, которые привели к кратковременному расстройству здоровья. До обеспечения возможности выдачи обвиняемого правоохранительным органам Республики Узбекистан по постановлению суда — будет содержаться под стражей», — сообщается в telegram-канале ведомства.