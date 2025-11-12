В G7 сочли, что линия фронта на Украине может быть отправной точкой переговоров

Главы МИД стран G7 заявили, что нынешняя линия фронта на Украине может стать отправной точкой для переговоров. Заявление опубликовано на сайте министерства иностранных дел Канады.

«Мы подтвердили острую необходимость немедленного прекращения огня. Мы согласились с тем, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров. Мы по-прежнему привержены принципу недопустимости изменения международных границ силой», — говорится в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп предлагал заморозить боевые действия на линии фронта и затем обсудить условия урегулирования конфликта. Российская сторона отмечала, что не может рассматривать инициативы, не учитывающие интересы безопасности России и ее новых территорий, однако заявляла о готовности к переговорам с Киевом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров при этом указывал на схожесть подобных предложений с минскими соглашениями.