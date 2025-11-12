В аэропорту Калуги действуют ограничения
В калужском аэропорту введен план «Ковер» с ограничением полетов
13 ноября 2025 в 02:09
В калужском аэропорту закрыли небо
В калужском аэропорту закрыли небо для выполнения авиарейсов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введен план „Ковер“, временно ограничены прием и отправка самолетов для обеспечения безопасности перелетов», — предупредил пассажиров пресс-секретарь Артем Кореняко в telegram-канале.
