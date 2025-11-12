Reuters: «Лукойл» обратился к США по поводу введенных санкций

«Лукойл» просит США продлить срок завершения операций после санкций Фото: Роман Наумов © URA.RU

«Лукойл» обратился к США по поводу введенных санкций. Компания запросила продление срока для завершения операций после введения санкций. Об этом сообщают три различных источника.

«Лукойл попросил Минфин США о продлении крайнего срока для завершения операций после введения санкций. Компании нужно больше времени для выполнения существующих обязательств и изучения предложений по поводу своих активов», — пишет Reuters со ссылкой на три источника.

США ввели санкции против «Лукойла» и его дочерних компаний в конце октября, отведя месяц (до 21 ноября) на сворачивание операций. После санкций «Лукойл» объявил о намерении продать зарубежные активы, но сделка с трейдером Gunvor сорвалась из-за противодействия американского Минфина, который указал на связи Gunvor с Россией. Несколько стран Европы, включая Румынию и Молдову, проявляют интерес к покупке активов «Лукойла». Компания столкнулась с угрозой потери активов на 14 млрд евро. «Лукойл» владеет значительными активами в Австрии, Грузии, Молдове, Нидерландах и других странах. Кремль заявил, что интересы «Лукойла» должны соблюдаться, а нарушения вредят мировому торговому режиму.

