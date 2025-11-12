Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Пожары

На фоне мощного пожара в Оренбургской области создали пункты ПВЗ для 250 человек

13 ноября 2025 в 02:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В данный момент пожар локализован

В данный момент пожар локализован

Фото: Размик Закарян © URA.RU

После пожара в Оренбурге были созданы пункты временного содержания для 250 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона. 

«Развернуты три пункта временного размещения на 250 человек. Силы и средства увеличены до 85 специалистов и 32 единиц техники», — рассказали в telegram-канале ведомства. 

Пожар в многоквартирном доме вспыхнул в ночь на 13 ноября. Возгорание произошло в одной из квартир на пятом этаже, после чего огонь перекинулся на кровлю здания. Спасатели эвакуировали более двухсот человек. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал