На фоне мощного пожара в Оренбургской области создали пункты ПВЗ для 250 человек
В данный момент пожар локализован
Фото: Размик Закарян © URA.RU
После пожара в Оренбурге были созданы пункты временного содержания для 250 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.
«Развернуты три пункта временного размещения на 250 человек. Силы и средства увеличены до 85 специалистов и 32 единиц техники», — рассказали в telegram-канале ведомства.
Пожар в многоквартирном доме вспыхнул в ночь на 13 ноября. Возгорание произошло в одной из квартир на пятом этаже, после чего огонь перекинулся на кровлю здания. Спасатели эвакуировали более двухсот человек.
