Лавров подтвердил готовность России к саммиту с США в Будапеште

Лавров: Россия сохраняет готовность к переговорам с США в Будапеште
13 ноября 2025 в 02:19
Сергей Лавров рассказал об отношении к переговорам в Будапеште

Сергей Лавров рассказал об отношении к переговорам в Будапеште

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Российская сторона по-прежнему выражает готовность к организации саммита между Россией и США в Будапеште. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эксклюзивном интервью, которое итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать.

«Россия по-прежнему готова к российско-американскому саммиту в Будапеште. В случае если он действительно возьмет за основу итоги работы на Аляске. При этом дата не определена», — подчеркнул глава МИД в беседе, полный текст которой приводит агенство ТАСС.

