Лавров подтвердил готовность России к саммиту с США в Будапеште
Сергей Лавров рассказал об отношении к переговорам в Будапеште
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Российская сторона по-прежнему выражает готовность к организации саммита между Россией и США в Будапеште. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эксклюзивном интервью, которое итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать.
«Россия по-прежнему готова к российско-американскому саммиту в Будапеште. В случае если он действительно возьмет за основу итоги работы на Аляске. При этом дата не определена», — подчеркнул глава МИД в беседе, полный текст которой приводит агенство ТАСС.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.