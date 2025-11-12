Логотип РИА URA.RU
Лавров: Россия передала Украине более девяти тысяч тел, но в ответ получила 143

13 ноября 2025 в 02:36
Лавров сообщил о дисбалансе при обмене телами погибших с Украиной

Лавров сообщил о дисбалансе при обмене телами погибших с Украиной

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия передала Украине более девяти тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, но в ответ получила лишь 143 тела павших российских бойцов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В этом году в ходе репатриации погибших военнослужащих российская сторона передала свыше девяти тысяч тел солдат ВСУ. От Украины мы получили 143 тела наших бойцов», — заявил Лавров ТАСС.

По итогам переговоров в Стамбуле в мае, июне и июле стороны договорились об обмене пленными и телами погибших. Россия передала Украине сначала 6 060 тел, затем дважды по тысяче, получив в ответ 78, 19 и 31 тело соответственно. Москва также предложила Киеву передать еще 3 000 тел и вернуться к гуманитарным паузам.

