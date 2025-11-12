Лавров: Россия передала Украине более девяти тысяч тел, но в ответ получила 143

Лавров сообщил о дисбалансе при обмене телами погибших с Украиной Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия передала Украине более девяти тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, но в ответ получила лишь 143 тела павших российских бойцов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В этом году в ходе репатриации погибших военнослужащих российская сторона передала свыше девяти тысяч тел солдат ВСУ. От Украины мы получили 143 тела наших бойцов», — заявил Лавров ТАСС.