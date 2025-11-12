На Ямале впервые региональный маткапитал получила семья из ДНР
Размер выплаты составляет 150 тысяч рублей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Семья Клюевых переехала из ДНР в Новый Уренгой (ЯНАО) в 2022 году и уже здесь у них родился второй ребенок. По этому поводу они получили региональный маткапитал и стали первыми обладателя подобной выплаты на Ямале из новых присоединенных регионов РФ.
«Первыми обладателями регионального маткапитала стала семья Клюевых из Нового Уренгоя. Они переехали на Ямал из Донецкой Народной Республики в 2022 году. Старшему сыну Даниилу восемь лет, он родился в Мариуполе. В июле этого года в семье появился второй ребенок Ярослав. Семья получила меру поддержки за рождение второго ребенка в размере 150 тысяч рублей», — сообщается на сайте властей ЯНАО.
Возможность получать региональную выплату у жителей, переехавших из новых регионов, появилась этим летом после Честного маршрута Дмитрия Артюхова. Благодаря изменениям в законодательстве теперь учитываются дети, рожденные до присоединения к России. Размер выплаты составляет 150 тысяч рублей.
