На Ямале впервые региональный маткапитал получила семья из ДНР

Семья Клюевых переехала из ДНР в Новый Уренгой (ЯНАО) в 2022 году и уже здесь у них родился второй ребенок. По этому поводу они получили региональный маткапитал и стали первыми обладателя подобной выплаты на Ямале из новых присоединенных регионов РФ.

«Первыми обладателями регионального маткапитала стала семья Клюевых из Нового Уренгоя. Они переехали на Ямал из Донецкой Народной Республики в 2022 году. Старшему сыну Даниилу восемь лет, он родился в Мариуполе. В июле этого года в семье появился второй ребенок Ярослав. Семья получила меру поддержки за рождение второго ребенка в размере 150 тысяч рублей», — сообщается на сайте властей ЯНАО.