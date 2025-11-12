Бандиты вывозят на Украину смартфоны из России ради «Госуслуг»

Дроповодом может оказаться кто угодно, пользующийся доверием у населения Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Преступники наладили поставки смартфонов с авторизованным приложением «Госуслуги» и верифицированными мессенджерами из России за рубеж. В схеме задействованы так называемые дроповоды, а сами устройства пересылаются сначала в Казахстан, а затем на Украину. Криминальные структуры используют аккаунты для различных противоправных действий.

«Число россиян, желающих за деньги предоставить свои анкетные данные, огромно и местами превышает спрос. Дропами часто становятся жители новых территорий РФ. Криминальные украинские кол-центры получают тысячи телефонов с активированными „Госуслугами“ и прочими необходимыми приложениями», — пишут «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с реалиями теневой экономики. Уточняется, что нередко дроповодом может оказаться кто угодно, пользующийся доверием у населения.