Бандиты вывозят на Украину смартфоны из России ради «Госуслуг»
Дроповодом может оказаться кто угодно, пользующийся доверием у населения
Преступники наладили поставки смартфонов с авторизованным приложением «Госуслуги» и верифицированными мессенджерами из России за рубеж. В схеме задействованы так называемые дроповоды, а сами устройства пересылаются сначала в Казахстан, а затем на Украину. Криминальные структуры используют аккаунты для различных противоправных действий.
«Число россиян, желающих за деньги предоставить свои анкетные данные, огромно и местами превышает спрос. Дропами часто становятся жители новых территорий РФ. Криминальные украинские кол-центры получают тысячи телефонов с активированными „Госуслугами“ и прочими необходимыми приложениями», — пишут «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с реалиями теневой экономики. Уточняется, что нередко дроповодом может оказаться кто угодно, пользующийся доверием у населения.
Отмечается, что большая часть таких смартфонов используется для «серых» схем. Например, для обналичивания средств, регистрации фирм-однодневок, транзакций средств, добытых преступным путем, а также для телефонного мошенничества.
