Токаев связал все успехи современной России с Путиным

Токаев заявил, что Путин укрепил государство на международной арене Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся в Москве с государственным визитом, заявил, что все успехи современной России связаны с именем ее лидера Владимира Путина. Об этом сообщил Кремль на государственном обеде в честь визита казахстанского лидера.

«Все успехи современной России связаны с вами, уважаемый Владимир Владимирович, деятельностью, дальновидной политикой и, конечно же, авторитетным лидерством», — сказал президент Казахстана. Токаев также сказал, что Путин вносит огромный личный вклад в усиление государства на международной арене и его укрепление.