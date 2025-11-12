Логотип РИА URA.RU
Токаев связал все успехи современной России с Путиным

13 ноября 2025 в 02:52
Токаев заявил, что Путин укрепил государство на международной арене

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся в Москве с государственным визитом, заявил, что все успехи современной России связаны с именем ее лидера Владимира Путина. Об этом сообщил Кремль на государственном обеде в честь визита казахстанского лидера.

«Все успехи современной России связаны с вами, уважаемый Владимир Владимирович, деятельностью, дальновидной политикой и, конечно же, авторитетным лидерством», — сказал президент Казахстана. Токаев также сказал, что Путин вносит огромный личный вклад в усиление государства на международной арене и его укрепление.

Кроме того, Токаев упомянул казахскую мудрость, которая в переводе на русский звучит как «Богом данный сосед», имея в виду Россию. В ходе мероприятия президент Казахстана предложил тост за светлое будущее и процветание народов двух государств и за президента России.

