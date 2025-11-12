Логотип РИА URA.RU
Принцесса Евгения оказалась связана с нарушением антироссийских санкций

13 ноября 2025 в 04:35
Прямых доказательств причастности принцессы Евгении к нарушениям санкций нет

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Галерею Hauser & Wirth, возглавляемую принцессой Евгенией (дочерью брата короля Великобритании Карла III Эндрю), обвинили в нарушении антироссийских санкций. Галерея в период с апреля по декабрь 2022 года якобы могла поставлять предметы роскоши лицам, связанным с Россией.

«Это обвинение считается первым в рамках закона, запрещающего поставки предметов роскоши в Россию», — сообщает газета The Times. Согласно публикации, Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании провело расследование и выдвинуло обвинения в адрес галереи.

Издание утверждает, что галерея якобы передала картину американского художника Джорджа Кондо «Побег от человечества» Александру Попову, который вместе с женой руководит Popov Art Foundation. При этом нет никаких указаний на причастность принцессы Евгении к предполагаемой поставке картины.

