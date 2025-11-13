Тюменские власти начали подготовку к новому дорожному сезону
Региональные дороги обойдутся правительству в 3,15 миллиарда рублей
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Правительство Тюменской области начало подготовку к новому сезону дорожных работ. Запущен процесс определения подрядчиков, которые займутся обслуживанием региональных магистралей в 2026 году, сообщает ЕИС «Закупки».
«Созданы четыре закупки, которые покрывают все муниципальные районы Тюменской области, включая Тюмень и Тобольск. Все закупки проводятся до 26 ноября, после чего будет определен их победитель», — поясняют карточки, размещенные в инфосистеме.
Во всех случаях потенциальным подрядчикам предстоит до декабря 2026 года проводить оценку состояния дорожного полотна, поддерживать его рабочее состояние. Также следить придется за мостовыми конструкциями, опорами освещения, состоянием разметки и ограждениями. Все это в общей сложности будет стоить правительству 3,15 миллиарда рублей.
Анализ системы госзакупок показывает, что в прошлого года состав лотов был пересмотрен. В частности, Тюменская агломерация (областной центр и Тюменский район) были выведены в отдельный лот. Относительно нетронутым остался лот, включающий Вагайский, Тобольский, Уватский районы и городскую тиерриторию Тобольска. Из этого лота убрали Аромашевский район. При этом, в сравнении с прошлым годом, лот подорожал на 22% — он обойдется правительству в 383 миллиона рублей вместо прошлогодних 302 миллионов. Ранее URA.RU рассказало подробности о лоте, связанном с обслуживанием дорог в агломерации.
