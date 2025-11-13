Названы самые дефицитные профессии в Свердловской области
В среднем на одну вакансию в регионе приходится 5,9 резюме
В Свердловской области в октябре 2025 года самыми дефицитными специалистами оказались сотрудники в сферах розничной торговли и медицины. Об этом URA.RU рассказали аналитики HH.ru.
«Дефицитными профессиональными сферами остаются „розничная торговля“, где на одну вакансию приходится в среднем два резюме потенциальных кандидатов (норма — от четырех), и „медицина, фармацевтика“ (2,6)», — пояснили они. В этот же список попали строители, рабочий персонал и сотрудники сервисов.
При этом в среднем на одну вакансию в регионе приходится 5,9 резюме, что говорит об отсутствии дефицита на местном рынке труда. Для сравнения, в целом по России этот показатель находится сейчас на уровне 7,3 резюме на вакансию, а в Уральском федеральном округе — 6,7.
