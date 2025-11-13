Названы самые дефицитные профессии в Свердловской области

В среднем на одну вакансию в регионе приходится 5,9 резюме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области в октябре 2025 года самыми дефицитными специалистами оказались сотрудники в сферах розничной торговли и медицины. Об этом URA.RU рассказали аналитики HH.ru.

«Дефицитными профессиональными сферами остаются „розничная торговля“, где на одну вакансию приходится в среднем два резюме потенциальных кандидатов (норма — от четырех), и „медицина, фармацевтика“ (2,6)», — пояснили они. В этот же список попали строители, рабочий персонал и сотрудники сервисов.