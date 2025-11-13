В Тюмени откроется новый каток с логотипом комара Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени появится новый каток под названием «Сердце Тюмени — Комарово парк», его логотипом стал комар, об этом URA.RU сообщил представитель катка Марсель Мурзагильдин. Каток станет частью зимней зоны большого парка развлечений.

«Комарик был выбран маскотом, так как он уже ассоциируется с парком и полюбился жителям, а мы постарались придать ему дружелюбный вид. У нас уже есть маскот на катке на Уездной — лисенок „Тулупчик“, и мы решили создать целую команду „Сердца“, символизирующую единство и дружбу нашего сообщества», — отметил Мурзагильдин.

По его словам, техническое открытие катка запланировано на 18 декабря, а официальное — на 19 декабря. В настоящее время ведутся работы по возведению временного пункта проката с террасой, а также проводятся плановые работы по подготовке территории.

На катке будут обустроены корты для понд-хоккея, горки, создана ледовая площадка площадью 2 000 квадратных метров. Также будет организован прокат лыж и лыжня протяженностью в четыре километра, а территорию украсят большие снежные фигуры. Ранее стало известно, что в Тюмени начали возводить главный каток города. Строители уже огородили территорию на Цветном Бульваре.