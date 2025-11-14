Подняться на Лисью гору в Нижнем Тагиле может любой желающий Фото: Анна Майорова © URA.RU

Нижний Тагил — промышленный уголок Урала, где переплетаются суровые нравы работяг и трендовые концепции молодежных кофеен. Читатель URA.RU Иван побывал в Тагиле, забрался на Лисью гору, позавтракал в разных кофейнях и полюбовался городом ночью. В своем рассказе он назвал несколько интересных мест, которые стоит посетить.

Прогулка по Тагильской лагуне

Отличное начало знакомства с городом. «Тагильская лагуна» — это современная прогулочная зона, которая растянулась на 1200 метров. Пространство оформлено скульптурами, оборудовано дорожками, спусками к воде, смотровыми площадками, а также игровыми и спортивными городками. Здесь же на возвышении есть ротонда из декоративных камней, а также можно увидеть самый высокий на Урале флагшток с российским флагом — его высота составляет 50 метров.

Иван отмечает, что набережная очень красивая, а водоем впечатляет своим масштабом. Екатеринбуржец отметил, что на набережной было немного людей — за время прогулки он вместе с женой встретил максимум пять человек.

С высоты, по словам молодого человека, видно, что город промышленный Фото: предоставлено читателем Иваном

Лисья гора и самый маленький музей

После набережной екатеринбуржцы отправились на Лисью гору. С нее открывается вид на промышленный ландшафт Нижнего Тагила, а еще наверху есть Наблюдательная башня — памятник архитектуры областного значения, который появился в XVIII веке и сначала был деревянным, но уже в начале XIX века его сделали каменным. По одной из версий, башня предназначалась для защиты от кочевников, по другой — служила обсерваторией, но на самом деле ее использовали как пожарную каланчу.

Сейчас внутри башни находится самый маленький музей России. Внутри есть небольшая экспозиция из трех витрин, они рассказывают об истории города и башни. Экскурсии в музей проводятся по предварительной заявке только в среду и субботу, билет для взрослого обойдется в 65 рублей, для детей — 55 рублей.

В кофейне «Кукуш» большие порции Фото: предоставлено читателем Иваном

Уютные и вкусные места

После прогулки на свежем воздухе Иван советует согреться и перекусить в кофейне Candy like. Заведение производит приятное впечатление своим интерьером, который, по словам молодого человека, словно сошел с картинок Pinterest. Здесь много зелени, неона и уютных уголков. В кофейне можно насладиться чаем, кофе и вкусными десертами. Особое внимание привлекает местный житель — живой ежик Чизкейк, хоть осенью он уже и находится в спячке.

Еще одним привлекательным местом является «Ем сам» — это один из самых популярных ресторанов в городе. Но стоит учитывать, говорит Иван, что попасть в него из-за этого очень сложно, поэтому еду можно заказать на вынос. Также путешественник рекмоендует завтракать в кофейне «Кукуш», там широкий выбор напитков и выпечки.

Ночные улицы Нижнего Тагила пустынны, но ярко освещены Фото: предоставлено читателем Иваном

Вечерняя прогулка по Тагилу

Вечером Иван и его жена продолжили знакомство с городом. Они отметили, что улицы Тагила в вечернее время выглядят красиво и безлюдно. Во время вечерней прогулки можно увидеть красивый театр и дома, которые ночью подсвечиваются. Это добавляет городу очарования и создает особую атмосферу.

Путешествие в Тагил, по мнению Ивана, оставило приятные впечатления. Город сочетает в себе промышленную специфику и возможности для спокойного и приятного отдыха.