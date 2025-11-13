Григоренко наградил лучших российских разработчиков

На соискание премии поступило более 1000 заявок от 857 компаний Фото: сайт правительства РФ

В Национальном центре «Россия» вице-премьер Дмитрий Григоренко вручил награды победителям национальной премии «Цифровые решения». По его словам, премия отмечает лучшие проекты в области информационных технологий, которые уже доказали свою значимость.

«Сегодня в России создаются решения, которые не только соответствуют мировому уровню, но и формируют собственные технологические стандарты. Премия „Цифровые решения“ отмечает проекты, которые уже доказали свою значимость для государства, бизнеса и граждан», — отметил Григоренко. Его слова опубликованы на сайте кабмина.

По итогам голосования лауреатами премии стали восемь проектов

На соискание премии было подано 1277 заявок от 857 компаний. Экспертный совет, в который вошли представители Минцифры России, администрации президента, профильных комитетов и руководители ведущих ИТ-компаний, выбрал 160 проектов для шорт-листа. По итогам оценки определены восемь проектов-лауреатов.

Среди победителей — инновационные разработки в разных областях. Например, «Р7 Офис» получил награду в номинации «Платформенное решение» за отечественную среду для совместной работы и коммуникаций с использованием искусственного интеллекта. В номинации «Приложения и программы» лучшей признана российская операционная система Astra Linux.

В категории «Искусственный интеллект» победил «Яндекс.Облако» с решением для анализа МРТ головного мозга новорожденных. Технология позволяет в тысячи раз ускорить диагностику детского церебрального паралича.

В номинации «Цифровая безопасность» награду получил «Центр биометрических технологий» за типовое решение по информационной безопасности для работы с биометрическими данными. «Центр хранения данных» стал лучшим в категории «Цифровой сервис» благодаря созданию государственной единой облачной платформы.

В номинации «Подготовка цифровых кадров» победила система развития навыков цифровой экономики для школьников и педагогов «Алгоритмика». В категории «Инновации в связи и телекоме» наградили ядро мобильной сети 4G от научно-технического центра «Протей». А в номинации «Железное решение» лучшими стали отечественные базовые станции «Иртея» от ПАО «МТС». С конца 2024 года в опытно-коммерческую эксплуатацию ввели уже 200 базовых станций в 37 регионах.