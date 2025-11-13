Сорвалось открытие первого катка в Екатеринбурге

Открытие перенесли из-за теплой погоды Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Екатеринбурге сорвалось открытие первого катка рядом с ТРЦ Veer Mall. Вместо 15 ноября площадка заработает 22-го числа, рассказали организаторы в соцсетях.

«Открытие катка переносится на 22 ноября. Мы очень старались, но погодные условия не позволили нам сохранить лед в надлежащем состоянии», — написали представители торгового центра.

Торжественное открытие запланировано в 16:00. Для гостей организуют дискотеку на льду, фотосессию, конкурсы с розыгрышами и другую развлекательную программу.

