Сорвалось открытие первого катка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге перенесли открытие катка у ТРЦ Veer Mall
13 ноября 2025 в 13:09
Открытие перенесли из-за теплой погоды

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Екатеринбурге сорвалось открытие первого катка рядом с ТРЦ Veer Mall. Вместо 15 ноября площадка заработает 22-го числа, рассказали организаторы в соцсетях.

«Открытие катка переносится на 22 ноября. Мы очень старались, но погодные условия не позволили нам сохранить лед в надлежащем состоянии», — написали представители торгового центра.

Торжественное открытие запланировано в 16:00. Для гостей организуют дискотеку на льду, фотосессию, конкурсы с розыгрышами и другую развлекательную программу.

Главный каток города появится на площади 1905 года. Он должен начать работу уже с 5 декабря. Площадка проработает до 20-х чисел февраля 2026-го.

