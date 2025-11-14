Стоимость проезда в пермском транспорте взлетит до 49 рублей

Стоимость проезда индексируется каждый год Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Стоимость проезда в транспорте Перми вырастет до 43 рублей с 15 апреля 2026 года. К 2028 году она составит уже 49 рублей. Информация содержится в постановлении администрации Перми.

«Установить с 15 апреля 2026 года тариф в размере 43 рублей. С 15 апреля 2026 года — в размере 47 рублей. С 15 апреля 2027 года — в размере 49 рублей», — говорится в документе.